Agua en El Hatillo: Sistema Tuy II en fase final de mantenimiento

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La Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía de El Hatillo informó que las labores de mantenimiento mayor que ejecuta Hidroven en el Sistema Tuy II han alcanzado un avance del 90 % este domingo, entrando en su etapa de culminación.

En su cuenta en la red social X, afirmó que tras las intensas jornadas de reparación y optimización de la red, activaron el protocolo de arranque y pruebas de presión, con lo que concluyen los trabajos realizados en los últimos días para mejorar los Sistemas Tuy.

Este paso es fundamental para verificar la integridad de las tuberías antes de enviar el flujo pleno hacia las estaciones de bombeo que surten a los sectores del municipio y el área metropolitana.

“Se espera que, en las próximas horas, el servicio de agua potable se restablezca de manera progresiva”, dijo.