Alemania y Francia impulsan su cultura en Venezuela: firman renovación de convenio

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La Embajada de Francia en Venezuela y el Goethe-Institut renovaron su convenio de cooperación para 2026, consolidando una alianza que busca fortalecer los vínculos entre Francia, Alemania y Venezuela a través de la cultura y el intercambio artístico.

Thomas Schaumberg, director del Goethe Institut, expresó que el objetivo del convenio de cooperación es promocionar proyectos franco-alemano-venezolanos de cultura en los sectores de música electrónica, literatura, cine y teatro.

¿Cuáles actividades llevarán a cabo?

Como parte de este proyecto franco-alemán, se llevarán a cabo las siguientes actividades culturales en Venezuela:

Música electrónica: Se promocionará la música electrónica de Francia y Alemania, conectándola con la escena musical venezolana a través de un concierto a principios de junio.

Teatro: En la segunda mitad del año, se producirán dos obras de teatro que fueron seleccionadas en la primera edición de "Punto de contacto".

Literatura: A partir del próximo mes y a lo largo del año, habrá eventos y actividades que promocionarán la lectura y la literatura franco-alemana en Venezuela.

Cine: Se presentará lo mejor del cine alemán y francés para el público interesado en el cine de ambos países.

El Consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia, Patrick Riba, resaltó que esta alianza va más allá de un acuerdo institucional, al ser un acto de agradecimiento.

"Venezuela es un país amigo y generoso que ha acogido a tantos franceses y alemanes. Hemos decidido retribuir esa generosidad apoyando a los creadores venezolanos", señaló Riba.

Además, destacó el impacto del talento nacional en Europa. "Gracias a los artistas venezolanos, la escena cultural en Francia está subiendo de nivel", compartió.

Enfatiza que la relación no es unidireccional, ya que que artistas venezolanos (históricos y contemporáneos como Elías Crespin, Teresa Carreño y Reynaldo Hahn) han elevado el nivel cultural de París y Berlín.

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