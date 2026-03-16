Así amanece Caracas tras llamado a paro de transporte este 16 de marzo: IMÁGENES

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Algunas líneas de transporte en la Gran Caracas iniciaron un paro de transporte este lunes. Denuncian falta de respuestas oficiales sobre el ajuste de la tarifa a 120 bs y exigen la liberación de vehículos retenidos.

Desde primeras horas de la mañana de este 16 de marzo, usuarios en redes sociales han registrado imágenes en las que se observa largas colas y personas caminando en zonas como La Hoyada, El Cementerio, Ruiz Pineda, Plaza Venezuela, El Valle, El Paraíso, Chacao y el centro de Caracas.

De igual manera, el Metro de Caracas presenta fuerte retraso en sus líneas. En la autopista regional del centro, a la altura de Tazón, reportan fuerte embotellamiento para entrar a la capital.

Usuarios señalan que algunas unidades de la PNB colaboran con el traslado de los transeúntes. En cuanto al sistema de ferrocarril Caracas - Valles del Tuy, este ya se encuentra operativo con sus horarios habituales.

Desde este lunes, los transportistas comenzaron a cobrar Bs 100 como tarifa mínima del pasaje urbano.

EN DESARROLLO...

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