¿Catalina blanca o negra?: El dilema de la merienda nacional venezolana

La Catalina es un clásico de la dulcería criolla venezolana, es una golosina, una galleta, se le llama de diversas maneras como Catalina, Cuca, Paledonia, Serrucho, Cuca pargueta.

Su origen se remonta al oriente de Venezuela, este postre divide a los comensales: la versión blanca y la versión negra.

Mientras que la variante oscura domina las vitrinas por su intensidad y color profundo, la catalina blanca gana terreno entre quienes buscan una experiencia más sutil y láctea.

Diferencia

La catalina negra, conocida también como "cuca" o "paledonia" en regiones como Zulia y los Andes, debe su color al "melao" de papelón oscuro cocido con clavos de olor y canela.

En contraste, la catalina blanca utiliza un papelón más claro (o azúcar refinada) e incorpora leche y un mayor contenido de mantequilla en su masa.

Esta sustitución altera no solo el color, sino también la textura; la negra suele ser más firme y aromática por las especias, mientras que la blanca ofrece una miga más suave.

En cuanto a los costos, los paquetes de seis unidades en panaderías y bodegas oscilan entre los $ 3 y $ 4.

Para quienes buscan opciones al mayor, las fábricas artesanales ofrecen unidades desde los $ 0.16, permitiendo que los vendedores ambulantes puedan ofrecer "dos por un dólar".

Lo que consolida a la catalina como una de las opciones más accesibles para las meriendas del día a día.

Elaboración y variantes

El proceso inicia siempre con la creación del "melado", una reducción de agua con papelón y especias como pimienta guayabita y jengibre, que debe enfriar completamente antes de tocar la harina de trigo.

Una vez que el artesano logra la pasta uniforme, corta las piezas con la icónica forma circular de bordes redondos, aunque también se les hacen bordes "tipo flor".

Generalmente se hornea entre 15-20 minutos (dependiendo del horno) a 180°C, pues un exceso de calor convertiría la suavidad de la catalina en una galleta dura.

La industria artesanal no se ha quedado estancada en la receta básica de harina y papelón.

Desde hace un tiempo hacia acá, ha surgido la "Catalina rellena", estas vienen rellenas de mermeladas de guayaba, dulce de leche o chocolate en el centro de la masa antes de hornear.

Muchos venezolanos hacen la combinación del salado con dulce, por lo que algunos las rellenas con queso para que haga ese contraste de sabores.Pero la mayoría se las comen solas con café negro o con leche.

Evolución del nombre y origen

Aunque la catalina se siente profundamente venezolana, teniendo su mayor atribución en los estados Lara, Zulia, Mérida, Trujillo, Táchira, Bolívar y Anzoátegui.

Su genealogía se remonta a la herencia culinaria española, que a su vez recibió influencias de la cultura árabe durante siglos, la cual era una galleta con miel.

Pero al llegar a estas tierras, se sustituyó por el melao del papelón, la cual abundaba en las haciendas coloniales de dichos estados.

Para referirse a este dulce varía drásticamente según la geografía venezolana.

El primer registro escrito de las catalinas es en 1889 por su autor Rivodó bajo el nombre de "cuca", quien se pregunta si vendrá del inglés cake, definiendola como una especie de torta.

A principios del siglo pasado, va dejando de recibir este nombre que adquiere connotaciones sexuales y se populariza el nombre de catalina.

En la capital y el centro del país, el término "Catalina" es el estándar, mientras que en otras zonas como el estado Bolívar, el nombre es "Paledonia".

