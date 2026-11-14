Chacao fija horarios para trabajos de construcción: conozca cuándo están permitidos para evitar multas

La Alcaldía del municipio Chacao, en el estado Miranda, recordó los horarios autorizados para realizar actividades de construcción dentro de la jurisdicción.

Esta medida busca evitar molestias a los residentes y transeúntes, además de mantener el orden durante la ejecución de obras. Las disposiciones están contempladas en una Ordenanza Municipal y su incumplimiento puede ocasionar sanciones.

Horarios permitidos de unes a sábado

De acuerdo con la información difundida por el ayuntamiento en sus redes sociales, los trabajos de construcción pueden realizarse de lunes a viernes en dos jornadas: de 8:00 am a 12:00 del mediodía y de 1:00 pm a 5:00 pm.

Los sábados también están permitidas algunas labores, pero con restricciones. En este caso, únicamente se pueden ejecutar actividades puntuales que no generen ruido, entre las 8:00 am y las 12:00 del mediodía.

Restricciones durante domingos y feriados

La normativa municipal establece que los domingos y días feriados no se pueden realizar actividades de construcción en Chacao. Esta disposición busca reducir las molestias ocasionadas por los trabajos y proteger el descanso de quienes viven en las zonas donde se desarrollan las obras.

La Alcaldía recordó que las personas y responsables de obras deben ajustar sus jornadas a las condiciones establecidas en la Ordenanza Municipal. Por ello, es importante tomar en cuenta tanto los horarios de trabajo como las limitaciones relacionadas con el ruido, especialmente durante los sábados.

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