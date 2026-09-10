Cierre de tramo en la carretera Panamericana este 10 de septiembre: conductores tomar previsiones

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El Ministerio de Transporte informó que desde las 6:30 p.m. de este 10 septiembre, hasta en horas de la madrugada del viernes, un tramo del kilómetro 16 de la carretera Panamericana, sentido Los Teques, estará cerrado parcialmente.

La medida responde a trabajos de rehabilitación en ese tramo.

Comunicado

¡Atención! Se informa que por motivo de rehabilitación en el kilómetro 16 de la Carretera Panamericana, vía que conecta a la capital con el estado Miranda, se efectuará el cierre parcial en sentido Los Teques - Caracas, este #10Sep a partir de las 6:30 p.m. hasta la culminación de las obras durante la madrugada del día 11, disponiendo de la activación de un canal de contraflujo en garantía de la movilidad de los conductores de esta importante arteria vial.

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