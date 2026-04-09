Circular entre dos carriles está prohibido: esto estipula la ley de Tráfico y Terrestre

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A pesar de ser una práctica común en el tráfico capitalino, el articulado legal establece que todo vehículo, sin importar su tamaño, debe ocupar un canal completo para garantizar la seguridad vial y evitar colisiones laterales.

La Ley de Transporte Terrestre (INTT) y su reglamento vigente, prohíben explícitamente que los conductores de motocicletas circulen entre dos canales.

En sus artículos de circulación señala que los motorizados deben transitar por el canal de la derecha de la vía, manteniendo una distancia prudencial a los vehículos.

El riesgo de "filtrar" en las autopistas

Aunque en algunos países se debate su legalidad, en Venezuela la ley es tajante al respecto.

Lilian Romero, fundadora y directora de asotránsito, explica que al circular sobre la línea divisoria, el motorizado pierde su espacio de seguridad y queda vulnerable ante cualquier imprevisto de los conductores de autos, quienes a menudo no activan las luces de cruce.

Sugiere que los motorizados asuman una conducta de "conductor defensivo", ocupando el centro del canal cuando la vía está despejada.

Las multas no solo afectan al conductor de manera individual, sino que impactan en el historial de infracciones que el INTT maneja.

"La vulnerabilidad de los motorizados aumentan cuando ellos no conocen las normas básicas y deciden correr riesgos por ir más rápido que los demás", indica.

El uso correcto del casco, el respeto a los límites de velocidad y la permanencia dentro de un solo canal son los tres pilares para reducir las estadísticas de ingresos en las salas de hospitales.

Los ciudadanos que deseen reportar conductas peligrosas o solicitar charlas de seguridad vial pueden contactar a organizaciones como Asotránsito para recibir asesoría técnica y legal sobre el uso responsable de la motocicleta.

Educación y sanción

Romero recalca que la educación vial es una tarea pendiente que involucra tanto a los motorizados como a los conductores de vehículos particulares y de carga.

El debate sobre la legalidad de circular entre canales a menudo se confunde con la necesidad de los motorizados de llegar rápido a sus destinos.

"Ultimamente quienes se han visto envueltos en accidentees porque buscan de pasar rápido a los demás, son los delivery. Tienen que saber que la ley no contempla ningún tipo de excepción por motivos laborales", explica.

La falta de respeto mutuo en las vías de Caracas genera un ambiente de hostilidad que eleva los niveles de estrés y agresividad al volante.

"Las multas, más allá de su fin recaudatorio, deben funcionar como un correctivo para aquellos que reinciden en conductas que ponen en riesgo la vida de todos".

La ley establece que la acumulación de infracciones graves puede derivar en la suspensión temporal o definitiva de la licencia de conducir.

El artículo170 establece sanciones de cinco y 10 UT para los conductores que circulen entre dos carriles o que vaya a la par de un vehículo a más de 60 km/h.

"La multa es lo de menos comparado con el costo de un accidente, ya que el 85% de los choques involucran motos en las autopistas y ocurren por circular entre canales". comenta.

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