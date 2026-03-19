Concierto llanero gratuito hoy 19 de marzo en Caracas: ubicación y artistas invitados

Este 19 de marzo, reconocidos cantantes de música llanera se presentarán en un concierto gratuito en la Concha Acústica de La Carlota, Caracas.
"La cita es en la concha acústica de La Carlota a partir de las 5:00 pm. ¡Los esperamos!", detalló el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández.
Artistas invitados
- Emily Galaviz
- Cristina Maica
- Rey Armas
- Cristóbal Jiménez
- Gio Fernández
- Emer Escalona
- Yolman Teneipe
- Marianny Díaz
- Ignacio Rondón
- La negra Linarez
- Elio Zamora
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