Concierto llanero gratuito hoy 19 de marzo en Caracas: ubicación y artistas invitados

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Este 19 de marzo, reconocidos cantantes de música llanera se presentarán en un concierto gratuito en la Concha Acústica de La Carlota, Caracas.

"La cita es en la concha acústica de La Carlota a partir de las 5:00 pm. ¡Los esperamos!", detalló el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández.

Artistas invitados

Emily Galaviz

Cristina Maica

Rey Armas

Cristóbal Jiménez

Gio Fernández

Emer Escalona

Yolman Teneipe

Marianny Díaz

Ignacio Rondón

La negra Linarez

Elio Zamora

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