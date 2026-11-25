Venezuela consignó ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) los recaudos complementarios del expediente técnico para postular al Tamunangue o Sones de Negro, a las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La formalización del trámite se realizó en París mediante una comunicación diplomática firmada por el embajador delegado permanente de Venezuela ante el organismo multilateral, Ernesto Villegas Poljak. El documento acompaña el envío de las planillas de registro y cesión de derechos del material gráfico de la manifestación en honor a San Antonio de Padua, informó Venezolana de Televisión (VTV).

Entrega insitucional de archivos

La nota verbal dirigida a Fumiko Ohinata, directora de la Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, integra los soportes técnicos recopilados en territorio venezolano. Los recaudos fueron remitidos previamente a la misión diplomática en Francia por el Centro de la Diversidad Cultural, ente encabezado por Benito Yrady.

Entretanto, las autoridades cumplen con los requisitos exigidos por la secretaría de la convención para el resguardo documental de expresiones musicales, coreográficas y devocionales. El envío consolida la carpeta que será sometida a revisión por la Unesco.

Próxima evaluación internacional

La evaluación definitiva de la candidatura del Tamunangue está programada para llevarse a cabo el próximo año. Luego de suscribir el oficio diplomático, el embajador Ernesto Villegas dirigió un saludo a los practicantes y portadores de esta expresión cultural en la región centroccidental venezolana.

"El año próximo, Dios y San Antonio mediante, estaremos celebrando (la declaración) como un logro más para Venezuela", apuntó Villegas.

La entrega de estos archivos forma parte de las acciones del Estado venezolano para garantizar la protección legal, el registro histórico y la difusión mundial de las manifestaciones tradicionales del país ante instancias multilaterales.

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