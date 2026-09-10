Convocan "gran marcha" a Miraflores este 11 de septiembre: conductores tomar previsiones

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Familiares de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, acompañados por defensores de derechos humanos, iniciarán el pasado 7 de septiembre una serie de manifestaciones pacíficas denominadas “Ruta de las Respuestas Pendientes”.

La última de estas manifestaciones tendrá lugar este viernes 11 de septiembre. El objetivo de esta actividad será llegar al Palacio de Miraflores.

"Invitamos a todos los familiares de presos políticos y a la sociedad civil a acompañar esta jornada y alzar juntos una sola voz: ¡LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!", expresó la ONG Alianza por la Libertad.

Ruta de la "Gran marcha" hacia Miraflores

La concentración está prevista para las 10:00 a. m. en la Plaza O’Leary, al final de la avenida San Martín, en la urbanización El Silencio, Caracas. Desde ese punto, los participantes iniciarán un recorrido hacia el Palacio de Miraflores.

La actividad probablemente genere restricciones del tráfico en esa zona del centro de Caracas y sus alrededores como la Av. Baralt, San Martín, Urdaneta y Av. Sucre.

Se le sugiere a los conductores tomar previsiones.

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