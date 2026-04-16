Crueldad animal en Monagas: exigen justicia por envenenamiento de un centenar de mascotas

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Debido al envenenamiento masivo de animales en distintos sectores de Maturín, proteccionistas exigen a las autoridades que apliquen las sanciones pertinentes.

De acuerdo a la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, el maltrato, abandono o actos de crueldad se castigan con multas, y las agresiones graves pueden derivar en sanciones penales, incluyendo prisión, según la normativa vigente.

El proteccionista del sector Negro Primero, Mayra Acevedo, manifestó, "Soy proteccionista de bienestar animal del sector Negro Primero, un sector afectado también por el envenenamiento masivo de perros y gatos; yo le hago un llamado de conciencia a los ciudadanos a que registren pruebas, graben videos, fotos y puedan hacer la denuncia correspondiente en cuanto a estos casos".

En aproximadamente 15 sectores del municipio Maturín se ha registrado esta situación, donde más de 150 animalitos han aparecido muertos luego de consumir alimentos con veneno; en vista de ello, proteccionistas locales tomarán acciones para visibilizar este tipo de hechos.

Entregan documento ante el Ministerio Público

Los proteccionistas de animales en Maturín, estado Monagas, realizaron una caminata hasta la sede del Ministerio Público en la entidad para entregar un documento exigiendo justicia por las mascotas envenenadas.

El abogado, Luis Díaz, explicó que «vamos a exhortar al fiscal del Ministerio Público con competencia en materia de ambiente y protección de animales para que, a la brevedad posible, aperturen las investigaciones pertinentes y establezcan las responsabilidades».

Asimismo, manifestaron que hay una ordenanza que protege a los animales, pero no se cumple.

La proteccionista, Milagros Lima, agregó que «van más de cien envenenamientos de caninos y felinos en todo el municipio Maturín (…)», los proteccionistas, además, precisaron que el envenenamiento de mascotas se ha registrado en más de diez comunidades.

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