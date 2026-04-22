Descubren en hospital de Caracas un almacén de licores clandestino: 22 de abril

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Funcionarios de la Policía de Caracas encontraron más de 500 cajas con bebidas alcohólicas en las instalaciones del Hospital General Dr. José Gregorio Hernández, conocido como el Hospital de los Magallanes de Catia.

El director de comando, Robinson Navarro, confirmó que el hallazgo se efectuó en el cuarto de máquina de bombas, lugar donde se ubicó alrededor de 350 cajas de ron y 150 de vino marca Caroreña.

Navarro acotó que la mercancía se encontraba en el lugar de manera clandestina y sin permisos.

Añadió que se llevarán cabo investigaciones para conocer a las personas que ingresaron las bebidas al espacio del hospital.

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