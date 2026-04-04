Dulces en Semana Santa: la tradición que los abuelos mantienen viva durante el asueto

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Durante la Semana Santa, los productos más preparados por las familias son el majarete, el arroz con coco, el dulce de lechosa y los buñuelos.

En un recorrido por los mercados de la Gran Caracas, la mayoría de los puestos tienen a la mano los ingredientes para realizar estos postres caseros.

Estos dulces forman parte del menú tradicional que acompaña la abstinencia de carne roja en este período religioso.

Ingredientes en los mercados de Caracas

La señora Gladys Mayor ubicada en el mercado de San Martín, explica el proceso de preparación para el dulce de lechoza, el cual hoy en día ya no consume por padecer de diabetes, pero aún se los prepara a sus hijos y nietos ya que a pesar de que “les enseñé a prepararlo, a ellos no les gustaba mucho”.

"Lava la lechoza con agua caliente y pongo a hervir la canela y los clavitos de olor para que cuando el melado esté hecho, se le echa la lechoza para que se concentre".

En el mismo mercado se encuentra el señor Gustavo Graterol quien tiene un puesto en el que solamente vende mangos ya que casi empieza la temporada y “las personas quieren hacer sus jaleas de mango”.

Comenta que aunque se ha perdido la tradición todavía quedan algunas personas mayores que hacen jalea de ciruela, naranja o majarete, para “acordarse de esos dulces de la niñez”.

Explica que el dulce martinica también se come pero no tanta frecuencia.

El kilo de mango va desde los 400 bolívares, y para hacer el dulce de toronja o martinica el kilo está en 500 bs.

Las panelas de papelón en el mercado van desde los 500 a mil bolívares, o en su defecto, $ 2 a tasa del Banco Central de Venezuela.

Mariano lobo es un vendedor de hortalizas y frutas en el mercado de Quinta Crespo, indica que "apenas las personas se están activando en comprar ciertas frutas para hacer sus dulces típicos en casa”.

Entre lo que más compran es el cabello de ángel, la panela de papelón, la piña y la martinica para el dulce y buscan las arbejitas para acompañarlos en su núcleo familiar, explica.

El kilo de cabello de ángel sale en 400 bolívares, el kilo grande de papelón en 1200 bolívares y el pequeño en 600, si está en la búsqueda de la martinica el kilo está en 1200 bolívares.

“Debido a su gran tamaño, el cabello de ángel siempre lo buscan entre verde y blanco para el dulce, y más o menos puede salir cinco kilos dependiendo de cómo lo hagan también”, señala.

Históricamente, la Semana Santa implicaba restricciones en el consumo de carnes rojas.

En Venezuela, derivó en la creación de postres elaborados a base de frutas, leche, coco y papelón para compensar la sencillez de los platos principales de pescado o el ayuno.

Estas frutas, al ser consumidas únicamente en épocas, era una manera de celebrar la abundancia.

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