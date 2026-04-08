El 40% de Caracas tiene zonas verdes: sepa qué se considera un "pulmón urbano"

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La Gran Caracas cuenta con más de 15 parques metropolitanos y cientos de plazas que funcionan como enclaves de biodiversidad en medio del concreto, distribuidos entre los municipios Libertador, Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo.

Un espacio debe cumplir con criterios técnicos específicos para recibir la definición formal de "zona verde" dentro del ordenamiento urbano.

Estos pulmones no solo embellecen la urbe, sino que regulan la temperatura local que generan el tráfico y las edificaciones.

El resguardo de estas zonas constituye la principal barrera contra el cambio climático en el país, sobretodo durante estos cambios en el que los rayos del sol pegan directamente.

¿Qué se considera zona verde?

Los parámetros internacionales que aplica el Ministerio del Ecosocialismo (Minec) exigen que el terreno posea una cobertura vegetal predominante y que su función principal sea el equilibrio ambiental o la recreación pública.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que una ciudad funcional debe garantizar entre 9 y 15 metros cuadrados de área verde por cada habitante.

En Caracas, los urbanistas miden la efectividad de estos espacios basándose en la densidad de la sombra, capacidad de absorción de agua de lluvia del suelo y la conectividad con otros ecosistemas cercanos.

La Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Bosques rigen el uso y la protección de estos pulmones vegetales en todo el territorio nacional.

Se considera pulmón urbano cuando:

Debe integrar elementos de permeabilidad que permitan la recarga de los acuíferos subterráneos que permitan guardar agua durante las épocas más secas.

Debe estar al alcance de los ciudadanos a pie, promoviendo la integración social y la salud mental con la naturaleza.

Áreas verdes en Caracas

Las plazas públicas como la Plaza Bolívar, la Plaza Francia de Altamira o la Plaza Madariaga en El Paraíso califican como micro-zonas verdes de alta intensidad.

Aunque sea una extensión corta comparada a los parques, cumplesu función de capturar dioxido de carbono y de dar espacios de sombras.

En cuanto a los parques, entre los más conocidos se encuentra el Praque del Este, Parque del Oeste ubicado en Gato negro, en las parroquias de Catia y 23 de enero.

El Jardín Botánico de Caracas es considerado patrimonio de la humanidad porque custodia miles de especies exóticas y nativas en el corazón de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Parques de recreación como Los Caobos, El Pinar y el Parque Vinicio Adames, conforman la red primaria de infraestructura verde que respira en la ciudad.

Es importante destacar que los ciudadanos tienen el deber de demandar cualquier modificación de uso de suelo que pretenda eliminar un área verde.

La Ley de Tierras Urbanas vigente también juega un rol preventivo.

Esta impide que lotes destinados a parques terminen convertidos en basureros o depósitos de materiales de construcción.

La educación ambiental en los colegios de la capital refuerza hoy la idea de que cada árbol en una acera es, en pequeña escala, una zona verde que merece el mismo respeto que una reserva forestal.

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