El caos de las esquinas: semáforos dañados multiplican el peligro en las avenidas de Caracas

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El colapso de la red de semaforización en Caracas transforma las principales intersecciones de la capital en zonas de alto riesgo, donde la ley del más rápido vale más que las normas de tránsito.

La mayoría de los semáforos se encuentran en mal estado y presentan un sistema operativo lento, de hecho muchos de ellos no han sido actualizados con el contador o con los digitalizados.

En la avenida San Martín hay muchos semáforos que no funcionan o que sus bombillos se quedan en un solo color titilando y no cambian, lo que genera acidentes al no saber cuando toca el turno de cada quién.

El semáforo y sus incidencias

Los choferes de transporte público y vehículos particulares deben asomar la trompa de sus carros con cautela, esperando una señal de cortesía de otro conductor que rara vez llega.

En Propatria hay intersecciones que cuentan con semáforos pero muchos de ellos son ignorados tanto por conductores como peatones "aquí gana el que pasa más rápido", comenta un chofer de la parada de El Junquito.

Por su parte, en El Silencio los semáforos han sido actualizados con el contador, sin embargo, los peatonales se encuentran fuera de servicio, en mal estado, desprendidos del soporte o con las unidades operativas expuestas.

Los usuarios reportan la falta de mantenimiento preventivo y la ausencia de fiscales de tránsito en la mayoría de estos puntos donde el tránsito siempre es alto.

Sara Mendoza explica que "uno se ha vuelto mago para saber cuando cruzar las calles y avenidas, es indispensable que las autoridades cuiden más de estas señalizaciones".

Indica que la culpa es tanto de los conductores como de los peatones que atraviesna las vías sin mirar hacia loas lados, esperando que les den el paso pero muchos no lo hacen".

El señor Ulises Calderónn señala que los semáforos en la Yaguara no funciona y que por lo mismo "he visto muchos accidentes dee motorizados que van rápido y no buscan de deternese".

Explica que para alguien nuevo manejando el tema de los semáforos dañados puede hacer que siena presión y miedo, pero luego de que se agarra conciencia y experiencia "se sabe que puede pasar cerca de la acera para dar algún cruce sin riesgo".

"Todos los motorizados, incluyendome, queremos ser los primeros en pasar y eso termina en que se tracan las avenidas y ocurren accidentes por nuestra culpa", comenta.

También está de acuerdo en que así como los conductores deben tener cuidado, los peatones deben cruzar en donde está el rayado peatonal y no simplemente "cruzar donde ellos sin pensar en las consecuencias".

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¿Qué dice la ley y expertos?

Ignorar un semáforo en rojo o amarillo es una infracción grave según lo que dice la Ley de Transporte Terrestre, es sancionada con una multa de 10 unidades tributarias, según el artículo 169.