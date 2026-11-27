En su reapertura tras el doblete sísmico que afectó sus instalaciones, el Museo Sacro presenta la exposición “Telémaco, el barco de la fe”, de la artista plástica Inmaculada Rodríguez Bethencourt.

La cita inaugural, pautada para el viernes 4 de diciembre de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, será en la sede del Palacio Arzobispal, entre las esquinas de Monjas a Gradillas, justo al frente de la Plaza Bolívar de Caracas.

La muestra está compuesta por 36 obras sacras, 22 de las cuales son acrílicos sobre lienzo y 14 repujados sobre estaño y óleo, todas de una profunda inspiración religiosa y espiritual.

Telémaco, el barco que da título a la exposición, es un navío que en 1950 partió de La Gomera, en las Islas Canarias, España, y que luego de una larga y muy accidentada travesía, llegó a Venezuela con 171 migrantes canarios en busca de oportunidades que no tenían en su tierra. Entre esas personas venían, Eleuterio Rodríguez, padre de la ahora prestigiosa artista plástica “Macu” Rodríguez, y él tío materno de ésta, Feliciano Bethencourt.

El presidente y director del Museo Sacro, presbítero Gaspere Salerno Messsina, espera que quienes recorran esta exposición puedan contemplar en Telémaco “algo más que una embarcación: una imagen de la humanidad que navega, recuerda, espera y confía” y que puedan descubrir que la fe continua siendo “esa vela capaz de sostenernos cuando el horizonte todavía no se distingue con claridad”.

La exposición estará a la vista del público en el Museo Sacro de Caracas durante varios meses, luego de lo cual se trasladará a otras ciudades del país.

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