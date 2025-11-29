El negocio del recuerdo navideño: familias buscan de inmortalizar las festividades con sesiones fotográficas

Suscríbete a nuestros canales

​La tradición de las fotografías navideñas se consolida como un gasto esencial en las familias venezolanas cada diciembre, impulsando a los estudios profesionales a ofrecer paquetes que compiten en precio y exclusividad.

La Navidad es una época especial, llena de momentos inolvidables, y una sesión de fotos navideñas es una excelente manera de capturar esos recuerdos.

Aprovechar esta ocasión para hacer una sesión de fotos familiar es una oportunidad perfecta.

La oferta en general se caracteriza por su exclusividad y por la inclusión de detalles de confort como el set navideño profesional, el chocolate y las galletas.

Tarifas y estudios a su disposición

La oferta actual va desde los $ 50 hasta los $ 150, dependiendo de la cantidad de material digital e impreso incluido y la fecha de reserva.

Estudios como Norman Milwood.fotografias han anunciado que solo dispondrán de 28 cupos para toda la temporada 2025, forzando a los caraqueños a asegurar su reserva con antelación si desean tener su retrato festivo.

Según indica en sus redes sociales, los clientes que reservaron entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre aseguraron un precio de $ 110.

Mientras que la tarifa para aquellos que reserven entre el 21 de noviembre y el 20 de diciembre asciende a $ 150, lo que representa un aumento del 36% en el precio.

Se reserva con $ 10 e incluye:

Cuarenta (40) minutos de sesión

12 fotos digitales.

Seis fotos impresas a media carta.

Un cambio de ropa.

Pet Friendly.

Máximo diez personas.

Estudio ubicado en el este de Caracas.

Entrega de las fotos en cinco días hábiles.

Usted escoge las fotos que se van a editar.

Pequeño video tras cámara.

La inclusión de "Pet Friendly" demuestra una adaptación a las nuevas estructuras familiares, permitiendo a los clientes incluir a sus mascotas en el retrato navideño.

Croma Studio, por ejemplo, estructura sus servicios en tres niveles de lujo y contenido:

Cobre: cuenta con cinco fotos digitales, set navideño, chocolate caliente y galletas, duración 45 min $ 50.

Plata: tiene siete fotos digitales, tres, 3 fotos impresa media y tamaño carta, chocolate caliente y set $ 70.

Oro: diez fotos digitales, tres fotos impresas, una taza personalizada, y una esfera transparente con fotografía, añadiendo un valor de $ 90.

El sector de la fotografía navideña en Caracas se profesionaliza, ofreciendo una clara gama de precios y servicios que satisfacen tanto al cliente que busca un recuerdo digital económico como a aquel que desea una experiencia de lujo con regalos personalizados.

