El precio de la belleza: caraqueñas necesitan al menos $ 50 para mantener una apariencia cuidada

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela encabeza el ranking de las mujeres más guapas del mundo, y no es solo por tener suficientes coronas en los concursos de belleza internacionales, sino porque las venezolanas siempre buscan la manera de estar bellas y a la moda.

Los salones de belleza y locales en el centro de la capital se centran en el cuidado del cabello, estética de manos y pies, y productos de cuidado facial o "skincare".

Las estilistas reportan que las mujeres van al menos dos veces al mes o cada semana a hacerse algún retoque en el cabello a las peluquerías.

¿Cuánto es el consumo para verse bella?

Los sistemas de uñas acrílicas o el esmaltado semipermanente tienen un costo promedio de $ 15 y $ 20, con mantenimientos que deben realizar cada 21 días de forma obligatoria.

La barbera de Stylos_eliannysg, ubicadas en la avenida San Martín, comenta que los cortes de cabello está en $ 5 y los alisados desde $ 10 según el largo del cabello.

"Tenemos unas hidrataciones ultraprofunda desde los $ 25", comenta.

Si de uñas y pies hablamos, todo depende del tipo de servicio.

El esmaltado semipermanente va desde los $ 10 o $ 12, mientras que las uñas jellytips que son las que más se hacen van desde los $ 15 a $ 20.

Elianny Gómez, propietaria de Stylos_eliannysg explica que "el combo de manicure, pedicure y cabello está entre los $ 30,ahora si se hacen cejas y pestañas serían $ 40".

En Nailsverso ubicado en el Centro Comercial El Recreo, cuenta con un servicio desde los $ 15 a los $ 25 que incluye exfolición e hidratación.

Para las clientas nuevas, cuentan con un 20%.

En cuanto a los productos de anaquel, una rutina básica de limpieza facial que incluya jabón neutro, crema hidratante y protector solar no baja de los $ 35 es si se adquieren marcas de gama media.

Debido al calor, el protector solar es lo más solicitado, y forma parte de la rutina de maquillaje de muchas, por lo que oscila entre $ 12 y $ 15.

Hay ciertos puestos en el centro de Caracas que cuentan con combos de maquillaje a elección.

En una tienda de variedades, hay combos de brochas en $ 7, "la mayoría se lleva el combo de cinco piezas de maquillaje por $ 7", explica una vendedora.

La tienda Salomé cuenta con maquillaje como polvo compacto, rímel, rubor, corrector y labiales desde los $ 6.

Los servicios de depilación con láser en áreas como axilas y piernas representa una inversión a largo plazo que muchas mujeres prefieren financiar por cuotas.

Opciones desde casa

La educación sobre el cuidado personal en casa ha crecido gracias a las redes sociales, permitiendo que muchas mujeres realicen sus propios tratamientos de hidratación o limpiezas faciales sencillas.

La compra de mascarillas de tela en tiendas asiáticas, con precios desde $ 1 por unidad, permite mantener la piel cuidada entre las visitas profesionales a la esteticista.

Hay cierto tipo de mascarillas para el cabello con arroz y café que las mujeres usan como "pre-shampoo", lo que les protege el cabello.

La comparación de precios revela que una mujer gasta en promedio un 15% de su salario mensual solo en verse y sentirse bien. A esto se le incluye la ropa y perfumes.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube