Embajador de EEUU acompaña al arzobispo de Caracas durante inspección técnica: visitaron la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes

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Este jueves, el embajador de Estados Unidos (EEUU) en Venezuela, John Barrett, informó sobre la visita al templo Nuestra Señora de Las Mercedes durante la inspección técnica, acompañando al arzobispo de Caracas, el monseñor Raúl Biord Castillo.

A través de sus canales oficiales, Barrett difundió un mensaje en el que asegura que trabajan en función de apoyar a los venezolanos afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

John Barrett acompaña al arzobispo de Caracas

De acuerdo con el escrito, el encargado de Negocios para Venezuela, la inspección técnica se realizó este jueves. Destacó la presencia del Dr. Kit Miyamoto y de los ingenieros estructurales de Miyamoto International.

Tras la jornada de revisión técnica de la Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, Barrett aseguró que "trabajamos juntos para que las familias en Venezuela vuelvan a tener un hogar y las comunidades se recuperen tras los temblores del mes pasado".

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