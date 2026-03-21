Fe y tradición: Chacao define los detalles para la Misa de Envío de sus palmeros

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Este sábado la Alcaldía de de Chacao y su alcalde, Gustavo Duque, extendieron una invitación a los ciudadanos para que asistan a la tradicional Misa de Envío de los Palmeros de Chacao con el objetivo de darle inicio a la Semana Santa.

Si bien, la invitación fue dada a conocer a través de las redes sociales de la alcaldía, por medio de una publicación se detalló que dicho evento será llevado a cabo el próximo domingo 22 en la Iglesia San José de Chacao a las 3:00 p.m.

Del mismo modo, la Alcaldía de Chacao destacó que "Pediremos a Dios y a su patrona, la Virgen María Auxiliadora, que protejan a nuestros palmeros, los acompañen y los traigan con bien".

Finalmente, a través de la publicación dicha alcaldía comunicó que la misa culminará con una sesión especial con el fin de reconocer la trayectoria de quienes forma parte de esta tradición.

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