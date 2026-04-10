Caracas

Feria de Empleo en la Plaza Alfredo Sadel hoy 10 de abril: nuevas empresas se suman

Por Robert Lobo
Viernes, 10 de abril de 2026 a las 10:26 am
Feria de Empleo en la Plaza Alfredo Sadel hoy 10 de abril: nuevas empresas se suman

Este viernes y sábado, se realizará una gran feria de empleo en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes (Baruta), una oportunidad para que cientos de personas que buscan empleo se postulen a vacantes ofrecidas por diferentes empresas.

El evento organizado por la empresa Protalento7.0, busca conectar el talento local con las empresas que buscan personal calificado. Esta feria se llevará a cabo en un horario comprendido entre las 10:00 am a 3:00 pm

Los interesados deben llevar su CV actualizado en físico o digital. "Todas las empresas tiene políticas inclusivas, así que no les importa dónde vives, tu sexo o edad, les importa es que vengas con buena actitud y un CV bien hecho", señala la organización de la feria.

Algunas empresas que estarán en la feria para ofrecer empleos: 

  • Emporium Venezuela
  • Joyerias Gerais
  • 3Dlink
  • Farmatodo
  • PRC Conecct
  • Supermercados Plazas
  • Vnet
  • Grupo Farmasi Venezuela
  • Ferreterías EPA
  • Tu Aliado VZLA
  • Apacuana
  • JMW
  • DrogueSI
  • BrandsShop
  • Asista333
  • Ciaclab
  • Mira Mall
  • Bonsai Sushi
  • Estivaneli
  • Óptica Caroní
  • Naida Hogar
  • Thunder Net

 

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