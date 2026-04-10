Feria de Empleo en la Plaza Alfredo Sadel hoy 10 de abril: nuevas empresas se suman

Este viernes y sábado, se realizará una gran feria de empleo en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes (Baruta), una oportunidad para que cientos de personas que buscan empleo se postulen a vacantes ofrecidas por diferentes empresas.
El evento organizado por la empresa Protalento7.0, busca conectar el talento local con las empresas que buscan personal calificado. Esta feria se llevará a cabo en un horario comprendido entre las 10:00 am a 3:00 pm.
Los interesados deben llevar su CV actualizado en físico o digital. "Todas las empresas tiene políticas inclusivas, así que no les importa dónde vives, tu sexo o edad, les importa es que vengas con buena actitud y un CV bien hecho", señala la organización de la feria.
Algunas empresas que estarán en la feria para ofrecer empleos:
- Emporium Venezuela
- Joyerias Gerais
- 3Dlink
- Farmatodo
- PRC Conecct
- Supermercados Plazas
- Vnet
- Grupo Farmasi Venezuela
- Ferreterías EPA
- Tu Aliado VZLA
- Apacuana
- JMW
- DrogueSI
- BrandsShop
- Asista333
- Ciaclab
- Mira Mall
- Bonsai Sushi
- Estivaneli
- Óptica Caroní
- Naida Hogar
- Thunder Net
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