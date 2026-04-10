Feria de Empleo en la Plaza Alfredo Sadel hoy 10 de abril: nuevas empresas se suman

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Este viernes y sábado, se realizará una gran feria de empleo en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes (Baruta), una oportunidad para que cientos de personas que buscan empleo se postulen a vacantes ofrecidas por diferentes empresas.

El evento organizado por la empresa Protalento7.0, busca conectar el talento local con las empresas que buscan personal calificado. Esta feria se llevará a cabo en un horario comprendido entre las 10:00 am a 3:00 pm.

Los interesados deben llevar su CV actualizado en físico o digital. "Todas las empresas tiene políticas inclusivas, así que no les importa dónde vives, tu sexo o edad, les importa es que vengas con buena actitud y un CV bien hecho", señala la organización de la feria.

Algunas empresas que estarán en la feria para ofrecer empleos:

Emporium Venezuela

Joyerias Gerais

3Dlink

Farmatodo

PRC Conecct

Supermercados Plazas

Vnet

Grupo Farmasi Venezuela

Ferreterías EPA

Tu Aliado VZLA

Apacuana

JMW

DrogueSI

BrandsShop

Asista333

Ciaclab

Mira Mall

Bonsai Sushi

Estivaneli

Óptica Caroní

Naida Hogar

Thunder Net

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