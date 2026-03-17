Entretenimiento

Final del Clásico Mundial de Beisbol: transmisión gratis en pantallas gigantes en Caracas

Por Robert Lobo
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 10:58 am
Final del Clásico Mundial de Beisbol: transmisión gratis en pantallas gigantes en Caracas

Este 17 de marzo, se jugará la gran final del Clásico Mundial de Beisbol. La selección de Venezuela buscará la gloria frente a los Estados Unidos, encuentro que se desarrollará en la ciudad de Florida.

En Caracas, algunas plazas dispondrán de pantallas gigantes para la transmisión gratuita del partido. 

Pantallas gigantes en Baruta y Bellas Artes

Los fanáticos podrán concentrarse en la Plaza Alfredo Sadel (Baruta) y en la Plaza de la Juventud (Bellas Artes), lugares que servirán de epicentro para el encuentro. La cita en ambos espacios está pautada para las 07:00 P.M., garantizando un ambiente festivo y seguro para el disfrute de las familias y jóvenes que deseen vivir de cerca la pasión por el deporte rey de los venezolanos.

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