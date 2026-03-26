Fuertes colas en la Cota Mil este 26 de marzo: conductores deben tomar previsiones en las próximas semanas

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Desde primeras horas de este jueves, usuarios en redes sociales reportaron fuerte congestión vehicular en tramos de la autopista Cota Mil, sentido centro de Caracas. Pasadas las 8:00 a.m las colas aún eran largas, al menos hasta el desvío que comunica con Los Dos Caminos.

Trabajos de asfaltado durante las próximas semanas

Las fuertes colas se deben a trabajos de asfaltado que estarán realizando en algunos tramos de esta importante arteria vial que comunica al este con el oeste de Caracas.

Según lo informado por el Ministerio de Transporte, estos trabajos se extenderán durante al menos las próximas cinco semanas, en un horario comprendido entre las 7:00 p.m. y las 4:00 a.m. de lunes a viernes.

Sin embargo, algunas jornadas pudieran extenderse, lo que ocasiona congestión vehicular como las de este 26 de marzo. Conductores deben tomar previsiones para evitar retrasos.

La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, junto a vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan Ramírez, anunciaron el inicio de estos trabajos, en el que "se aplicarán más de 16 mil toneladas de asfalto en la Av. Boyacá, también llamada Cota Mil.

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