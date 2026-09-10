Gobernación de La Guaira entregó material de construcción a los trabajadores playeros

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Luego del doble terremoto que sacudió a Venezuela, especialmente al estado La Guaira, fue suspendido el uso de las playas, debido a la magnitud del desastre natural el cual afectó las instalaciones que los locales comerciales que se encuentran cerca de estas.

En ese sentido, la gobernación de la entidad realizó entregas de materiales de construcción para que cada prestador de servicio playero inicie la rehabilitación de su local, a fin de tenerlo en óptimas condiciones para cuando se anuncie la reactivación de las playas en el litoral central.

“Más de 40 toneladas de materiales de construcción han sido entregados durante esta jornada. También hemos habilitado un proceso de formación para los trabajadores playeros, quienes podrán realizar cursos para afianzar sus conocimientos en el sector turístico”, expresó José Alejandro Terán, Gobernador de La Guaira.

Cabe destacar, que los trabajadores playeros recibirán una bonificación a través del sistema Patria, con el objetivo de que puedan sustentar sus hogares puesto que, aún no se conoce cuando podrán hacer usos de las playas los habitantes de la entidad y los visitantes.

“Estamos realizando jornadas de atención social para las familias de los prestadores de servicio turísticos del estado, con la intención de apoyarlos en sus necesidades”, aseguró el mandatario regional.

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