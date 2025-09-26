Impulsan desarrollo en zona rural de El Hatillo: conozca los sectores que reciben apoyo

Suscríbete a nuestros canales

Habitantes de los sectores Turgua, Corralito y El Calvario del municipio El Hatillo, en Caracas, fueron beneficiados con jornadas especiales y programas sociales de vialidad y sostenibilidad en la zona rural.

El alcalde de la entidad, Fernando Melena, indicó que realizan jornadas de salud, entrega de tanques y láminas de zinc, para el mejoramiento del sistema de vida de los hatillanos.

En el área de salud, atendieron unas 86.197 personas en jornadas operativas Salud El Hatillo Móvil; realizándose veinte en diversas zonas urbanas y rurales del municipio. Además, 286 familias han sido beneficiadas con el programa Plan Agua para El Hatillo (entrega de tanques) y 692 familias beneficiadas gracias al plan Mejora Tu Techo (entrega de techos a base de zinc), según nota de prensa.

Atención

La Alcaldía de El Hatillo ha llevado su Plan Bacheo, una política pública enfocada en la recuperación vial, a las zonas rurales del municipio; un hito que marca la priorización de la gestión, en la mejora de las vías de comunicación. "Gracias a nuestro Plan Bacheo, avanzamos en la recuperación de las calles y avenidas de nuestro municipio y así, mejoramos la calidad de vida de los vecinos. Nuestro compromiso es mejorar la movilidad de quienes transitan por ellas, para ir a sus hogares o trabajo”, expresó el primer mandatario municipal.

El Alcalde Melena explicó que lograron atender a "más de 100 vecinas embarazadas, insumos para los primeros días de sus hijos, a través del programa entrega de canastillas".