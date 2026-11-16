La Alcaldía del municipio Chacao, informó que, este marte 17 de noviembre, se realizará un ejercicio de desalojo en las instalaciones de la Torre de IBM Venezuela, ubicada en Chuao.

Durante el operativo podrá verse afectado el tránsito vehicular en los alrededores y se escuchará el sonido de la alarma de emergencia que será activada.

Les pedimos mantener la calma y estar atentos a las indicaciones de los funcionarios en la vía.

Hora de la actividad: 10:00 a.m.

Es el segundo simulacro de desalojo que realiza Chacao en la última semana, la primera fue en la Torre Digitel.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube