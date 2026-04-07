La tala de árboles "a lo loco" es penado: esto es lo que estipula la Ley

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El Ministerio de Ecosocialismo (Minec) son los únicos organismos autorizados para ejecutar o permitir la tala de árboles en el municipio Libertador.

Preservar la vegetación es parte de la ley venezolana, por lo que toda poda injustificada es un delito ambiental.

El retiro de un ejemplar vegetal del espacio público o privado es una medida extrema que las personas encargadas evalúan bajo criterios de seguridad ciudadana y ambiental.

Leyes que protegen a la vegetación

Tanto la Ley de Bosques como las ordenanzas municipales establece que las talas se autorizan una vez que se compruebe que el árbol está en peligro por vejez o enfermedad.

Otra causa frecuente para autorizar involucra el levantamiento severo de las aceras, tuberías de aguas blancas o tanquillas de servicios subterráneos debido al crecimiento desproporcionado de las raíces.

De hecho, la Ley de Bosques y la Ley Orgánica del Ambiente imponen a las alcaldías la obligación de velar por el mantenimiento de la vegetación en vías públicas.

Especies protegidas como el caobo, el cedro, el mijao y el pardillo negro, cuentan con una veda especial en todo el territorio nacional.

Las penas privativas de libertad para los delitos ambientales varían según la gravedad del daño causado y el tipo de especie, pueden ir desde tres meses hasta tres años.

¿Dónde denunciar?

Quienes deseen denunciar un ecocidio, el Ministerio Público cuenta con Fiscalías con competencia ambiental especializadas en procesar las denuncias de delitos contra la naturaleza y la biodiversidad urbana.

Puede llamar al 0800-AMBIENTE (0800-2624368) o su plataforma web 0800ambiente.com.

Debe tener en cuenta que para que al momento de realizar la denuncia debe tener pruebas como fotos y videos, así como anotar la dirección exacta del lugar.

La participación activa de los consejos comunales resulta vital para vigilar el patrimonio arbóreo de Caracas.

La Alcaldía de Caracas habilitó un canal de soporte técnico a través del número (0424) 163.8272 para agilizar las solicitudes de poda y tala por emergencias vecinales.

Se suele pensar que la consrvación de los árboles en la capital recae sobre los hombros de las autoridades o del ministerio.

Pero la ley de Bosques dicta que la responsabilidad es compartida entre las comunidades y la ciudadanía en general para mantener los recursos forestales que oxigenan la Gran Caracas.

Es importante destacar que un arbol adulto en la ciudad no solo es de adorno, sino que funciona como refugio para varias especies de aves.

En 2024 el gobierno inició un plan de reforestación urbana para promover movimientos y que no se destruya la naturaleza.

Acciones recientes incluyen la reforestación de la Cota Mil, Caricuao, áreas de la UCV y el Parque Nacional Waraira Repano.

Por ejemplo, entre las labores que se vienen realizando en la Universidad Central de Venezuela, se encuentra la producción de abono orgánico en el Jardín Botánico, lo que cubre al menos un 30% del campus universitario

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