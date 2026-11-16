Misión Nevado publicó una guía oficial para orientar a la población sobre los pasos correctos ante un caso de maltrato animal.
La iniciativa busca crear conciencia y detallar qué datos y condiciones se necesitan para formalizar el proceso de denuncia.
Las autoridades recuerdan que publicar en redes sociales no equivale a denunciar. Por ello, el procedimiento exige cumplir con una serie de pautas básicas para que las instancias legales puedan actuar de forma efectiva.
Lugares autorizados para presentar el caso
El Ministerio Público recibe estas denuncias de manera directa. Los centros de coordinación policial más cercanos también atienden estos reportes.
Las unidades de gestión municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), forman parte de las instancias habilitadas. La convivencia ciudadana y los jueces de paz intervienen en los casos donde procede la conciliación.
Requisitos de identificación
La persona que efectúa la denuncia debe ser mayor de edad o acudir acompañada de un representante. Asimismo, resulta obligatorio aportar datos personales claros como el número de cédula, el nombre completo, el teléfono de contacto y la dirección de residencia.
El reporte también exige incluir la dirección exacta y la ubicación donde ocurre la agresión. También se solicitan los datos del infractor o señas precisas que faciliten su localización rápida.
Presentación de pruebas
Las evidencias forman parte de los recaudos fundamentales. La ciudadanía puede entregar fotografías o vídeos siempre que sean tomados de forma segura, evitando poner en riesgo la integridad física.
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