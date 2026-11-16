Misión Nevado publicó una guía oficial para orientar a la población sobre los pasos correctos ante un caso de maltrato animal.

La iniciativa busca crear conciencia y detallar qué datos y condiciones se necesitan para formalizar el proceso de denuncia.

Las autoridades recuerdan que publicar en redes sociales no equivale a denunciar. Por ello, el procedimiento exige cumplir con una serie de pautas básicas para que las instancias legales puedan actuar de forma efectiva.

Lugares autorizados para presentar el caso

​El Ministerio Público recibe estas denuncias de manera directa. Los centros de coordinación policial más cercanos también atienden estos reportes.

Las unidades de gestión municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), forman parte de las instancias habilitadas. La convivencia ciudadana y los jueces de paz intervienen en los casos donde procede la conciliación.

Requisitos de identificación

La persona que efectúa la denuncia debe ser mayor de edad o acudir acompañada de un representante. Asimismo, resulta obligatorio aportar datos personales claros como el número de cédula, el nombre completo, el teléfono de contacto y la dirección de residencia.

El reporte también exige incluir la dirección exacta y la ubicación donde ocurre la agresión. También se solicitan los datos del infractor o señas precisas que faciliten su localización rápida.

Presentación de pruebas

Las evidencias forman parte de los recaudos fundamentales. La ciudadanía puede entregar fotografías o vídeos siempre que sean tomados de forma segura, evitando poner en riesgo la integridad física.

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