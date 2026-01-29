Maracaibo prepara concurso para elegir el mejor pastelito de papa con queso: fecha y lugar

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Maracaibo se prepara para elegir cuál es el mejor pastelito de papa con queso, uno de los platos más representativos de la gastronomía local.

La iniciativa forma parte de un concurso impulsado por la Alcaldía de Maracaibo, a través del Fondo Municipal de Turismo (Fomotur), con el objetivo de resaltar los sabores tradicionales y promover la identidad culinaria zuliana.

¿Cómo participa la gente?

El proceso ya entró en su primera fase con la participación activa de los ciudadanos. Los amantes del pastelito pueden votar por su punto de venta favorito mediante las redes sociales oficiales de Fomotur (@turismo.mcbo).

De acuerdo con la directora de Fomotur, Yesmin Romero Soto, el concurso apunta a reconocer los establecimientos que “se ganan el corazón de la gente”, según el Diario Versión Final.

A partir de las votaciones, se escogerán los locales con mayor respaldo popular, que pasarán a una evaluación presencial por parte del jurado especializado.

La segunda fase del concurso estará a cargo de un jurado conformado por cinco expertos en comida zuliana, quienes visitarán los locales seleccionados a bordo del Tranvía de Maracaibo.

En cada punto realizarán degustaciones y evaluarán aspectos clave como textura, relleno, equilibrio de sabores y presentación. El resultado de estas visitas se mantendrá en estricta reserva.

El concurso culminará el 15 de febrero, durante un evento especial que se realizará en el Parque Ana María Campos. En esta jornada se llevará a cabo una degustación abierta al público y se anunciará oficialmente el ganador del título al mejor pastelito de papa con queso de Maracaibo.

