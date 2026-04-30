Marchas hoy 30 de abril: largas colas para ingresar a Caracas por restricciones de paso

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Debido a las restricciones de paso vehiculares que se han dispuesto por parte de las autoridades en algunas avenidas y tramos de la autopista Francisco Fajardo por la realización de marchas en Caracas, este jueves 30 de abril, conductores reportan embotellamientos y largas colas para entrar a la ciudad.

Instalación de tarima en Jardín Botánico

La autopista Francisco Fajardo esta trancada en los tramos en sentido Este a Oeste a la altura del C.C. El Recreo, Plaza Venezuela y en sentido de Oeste a Este desde la Comandancia de la GN de El Paraíso.

Asimismo, a la altura de San Agustín no hay acceso. La Valle - Coche también presenta largas colas para entrar a Plaza Venezuela. En la autopista Francisco Fajardo, en el distribuidor El Pulpo reportan tráfico pesado.

En Quinta Crespo y para ingresar a Plaza Venezuela desde Caricuao también se reporta tránsito restringido y largas colas.

Vías alternas recomendadas✅

- Avenida Boyacá (Cota Mil) para trayectos este-oeste.

- Autopista Gran Cacique Guaicaipuro (mantenerse alerta a posibles cierres parciales en salidas hacia el centro)

- Avenida Victoria (para movilidad local)

Otras recomendaciones

1. Anticipación: Estime retrasos de 45 a 60 minutos en zonas adyacentes a las marchas.

2. Transporte Público: Tome en cuenta que algunas estaciones del Metro de Caracas, transporte público y Metrobús se verán afectadas temporalmente durante las actividades anunciadas.

3. Seguridad: Manténgase informado a través de canales oficiales y evite zonas de alta concentración si no es estrictamente necesario.

EN DESARROLLO...