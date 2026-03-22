María Desatanudos: El santuario de la esperanza en Caracas

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Por: Verónica Mata

Entre la neblina característica de las montañas de El Hatillo y el silencio reparador de sus calles, un pequeño santuario está movilizando a cientos de caraqueños. No es solo un templo, es, para muchos, el lugar donde lo imposible se vuelve esperanza.

El equipo de 2001 subió hasta Oripoto para desvelar el origen y el impacto de la capilla María Desatanudos, un rincón de fe que se ha convertido en tendencia de devoción en la Gran Caracas.

De una crisis familiar a un fenómeno caraqueño

¿Sabías que su origen se remonta a una crisis matrimonial en la Alemania del siglo XVIII? Hoy, esa misma fe ha echado raíces en Caracas, donde la imagen de la Virgen desatando los nudos de una cinta blanca se ha vuelto el refugio de quienes sienten que sus problemas, económicos, de salud o familiares, no tienen salida.

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