Muere el reconocido acádemico y médico cirujano zuliano, Oscar Belloso Medina

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Este lunes 23 de marzo, se confirmó la muerte de Oscar Belloso Medina (83), médico cirujano, académico y fundador de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), una de las instituciones más influyentes en la formación profesional del país.

Nacido el 6 de noviembre de 1943 en Maracaibo, Belloso Medina dedicó su vida a la enseñanza, la innovación académica y la creación de oportunidades educativas dentro y fuera de Venezuela. Su trayectoria deja una huella profunda en generaciones de profesionales.

Egresado como médico cirujano de la Universidad del Zulia en 1972, Belloso amplió su formación con doctorados en Ciencias Pedagógicas y Ciencias de la Educación. También recibió múltiples reconocimientos, incluidos títulos honoríficos dentro y fuera del país.

Su visión siempre estuvo orientada a democratizar el acceso a la educación. En 1967 fundó el Instituto Universal, enfocado en modalidades no tradicionales de enseñanza. Posteriormente, en 1982 creó el Colegio Universitario Dr. Rafael Belloso Chacín (CUNIBE).

El punto más alto de su legado llegó en 1989 con la fundación de URBE. Desde allí impulsó un modelo educativo moderno, adaptado a las exigencias del mercado laboral. Durante más de dos décadas ejerció como rector, consolidando la institución como referencia nacional.

Reconocimientos y trayectoria pública

En 2023, el Consejo Legislativo del Estado Zulia otorgó a Belloso Medina la Orden General en Jefe Rafael Urdaneta en su única clase. El reconocimiento se realizó durante una sesión solemne en el Palacio Legislativo, en el marco del aniversario del prócer zuliano.

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