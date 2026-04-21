Lo presentarán ante el Ministerio Público: PoliSucre detuvo al dueño de un vehículo "sound car"

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Como parte de las políticas de seguridad y convivencia ciudadana, funcionarios adscritos a la Coordinación de Cuadrantes de Paz pusieron a la orden del Ministerio Público a un ciudadano dueño de un vehículo "sound car", cuya característica principal es que poseen un equipo de sonido amplificado.

Durante la acción policial, también quedó retenido el vehículo tipo camioneta. El hombre, junto a otras personas, estuvieron involucrados en una fuerte alteración del orden público registrada en el sector La Machaca, San Blas de Petare.

El procedimiento se llevó a cabo tras recibir múltiples denuncias de los habitantes de la zona, quienes informaron a través de nuestros números de emergencia una situación irregular que impedía el descanso y la tranquilidad de la comunidad.

Al llegar al sitio, los oficiales constataron la presencia varias personas en estado de ebriedad, alrededor de un vehículo mantenía un equipo de sonido a niveles excesivos en plena vía pública.

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