Pasión, muerte y resurrección: así se vivió el Viacrucis en el colegio San Agustín de El Paraíso

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La Avenida de las Fuentes en la urbanización El Paraíso se transformó este viernes en un escenario de profunda fe y reflexión.

La Comunidad Agustiniana del Colegio San Agustín El Paraíso (CSAP) llevó a cabo su tradicional Viacrucis Viviente 2026, un evento que marcó solemnemente el inicio de la Semana Santa en esta zona de Caracas.

Según la directora del colegio, Cruz Durante, esta no es solo una tradición "es una forma de caminar junto al Maestro, de sentir el peso de la cruz y de recordar que en cada entrega hay una promesa devida enterna".

David Urdaneta

¿Como se vivió el Viacrusis este año?

Los estudiantes de 4to año de Educación Media General asumieron la responsabilidad de la representación viviente, encarnando los momentos cruciales de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Durante este tiempo, la institución desplegó diversos departamentos por parte de estudiantes de 5to año que se encargan de los vestuario, maquillaje, logística, danza y escenografía.

El Vicario Regional Fray Alexander Vieira fue el encargado de impartir la bendición solemne para que todo el evento transcurriera en orden y paz, resaltando la importancia de estas manifestaciones públicas de fe.

David Urdaneta

"Este año sentí un trabajo mucho más organizado y mucha armonía entre los jovenes, de hecho vi a varios de los actores llorando en ciertos momentos, y eso es bonito", comenta.

Desde que comienzan las clases en octubre, los estudiantes se empiezan a preparar para esta actividad la cual involucra a representantes, exalumnos, docentes, entre otros.

"Cada Viacrucis se le pone el escalón más arriba al que le sigue, por lo que es gratificante ver todo este esfuerzo que logramos como familia", señala Durante.

Recuerda que esto es el inicio de la c onmemoración de la "semana mayor" de Jesús, que nos da la vida eterna a través de su resurrección.

David Urdaneta

Los estudiantes encargados

Con este año sería el noveno en el que se realiza el Viacrusis viviente.

Al ser un evento tan grande y notorio en la parroquia de El Paraíso, se consolida como un evento ícono de la zona en el que incluso colegios pequeños también adoptaron esta actividad.

"Para nosotros es importante haber sido luz para otras instituciones que decidieron realizar el Viacrucis por primera vez, incluso niños de preescolar lo hicieron", comenta la directora.

David Urdaneta

Jesús Rodríguez fue el encargado de personificar a Jesús este año, para prepararse indagó un poco sobre la historia del señor ya que no era muy conocedor del tema.

"Al no ser tan cercano con él tuve que investigar y ver películas para saber de que trataba, y al final del día sentí una conexión con lo que predicaba, incluso sentí que debía abrirme hacía él, fue muy especial", explica.

Durante el momento en el que Jesús es castigado por los latigos, muchos de los presentes empezaron a llorar debido a la fuerte escena y a la actuación de Rodríguez, la cual se sintió real.

David Urdaneta

Entre los escenarios que recrearon los estudiantes de la promoción 66, se encuentra "La última cena", "Jerusalén", "Pretorio", "Sanedrin" y el "Monte de Olivos".

David Urdaneta

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