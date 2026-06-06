Pdvsa La Estancia retira parques infantiles del bulevar de Sabana Grande: estas son las razones

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Recientemente, la corporación estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa) de La Estancia, en conjunto con la Alcaldía de Caracas, informaron el inicio de obras en el bulevar de Sabana Grande.

Según la información oficial, los parques infantiles instalados en la zona del bulevar serán retirados en los próximos días, debido al fuerte deterioro y a los constantes destrozos.

El plan de trabajo de Pdvsa y la Alcaldía contempla proteger a los ciudadanos y garantizar el orden público a través de su brazo cultural La Estancia. Los vecinos de la parroquia esperan que las autoridades informen pronto si colocarán equipos nuevos en el lugar.

Retiro de equipos por daños en el bulevar de Sabana Grande

La falta de cuidado y las acciones destructivas acabaron con los espacios de diversión en el bulevar de Sabana Grande. El personal de Pdvsa realiza el desmontaje de las piezas rotas para limpiar las áreas afectadas.

Las autoridades de la capital, informaron que el mal estado de los aparatos representaba un peligro inminente para los niños de la comunidad.

Pdvsa La Estancia evalúa las estructuras

Los trabajadores trasladaron las bases de metal y plástico a los talleres de Pdvsa La Estancia para revisar si tienen reparación. La misma mantendrá la supervisión del espacio público mientras duren las labores de limpieza.

Por ahora, el bulevar de Sabana Grande no cuenta con estos puntos de recreación activos.

Vecinos piden vigilancia en el bulevar de Sabana Grande

Los habitantes del sector solicitan el apoyo de los funcionarios policiales para evitar que los destructores rompan las próximas obras de Pdvsa La Estancia. La comunidad afirma que sin seguridad física no será posible mantener las mejoras en el bulevar de Sabana Grande.

El resguardo de los espacios limpios por parte los vecinos es vital para la parroquia.

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