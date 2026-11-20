Para dar inicio a la temporada navideña, la agrupación venezolana Imagiro Danza invita a las familias caraqueñas a disfrutar de la obra interactiva “Dancemos la carta al Niño Jesús” dirigida al público de la primera infancia. La cita tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre a las 3:30 p.m. en el Galpón 17 del Centro de Arte Los Galpones, ubicado en la urbanización Los Chorros.

Imagiro Danza, compañía pionera en espectáculos para las edades tempranas, se caracteriza por crear experiencias participativas donde la danza, el juego, la música y el movimiento escénico dialogan entre sí, generando espacios de encuentro, asombro y creatividad compartida. “Dancemos la carta al Niño Jesús”, obra dirigida especialmente a niños de entre 2 y 6 años (con bienvenida abierta a hermanos y niños de otras edades), no es la excepción: la propuesta escénica está concebida para que las bailarinas Louisiana Ojeda y Selene Baptista, a través de la danza y el juego, inviten al público más joven no solo a asistir a un espectáculo de baile escénico, sino a convertirse en protagonistas de la celebración.

Durante la función, los pequeños interactuarán con movimientos, ritmos, creyones y papelillos; garabateando y plasmando sus más dulces deseos directamente sobre el blanco piso dispuesto para bailar. Entre movimientos festivos y el ritmo contagioso de la música decembrina de Venezuela, la pieza transformará la tradición de escribir la carta al Niño Jesús en un lienzo colectivo donde cuerpos alegres se mueven y colorean el espacio.

Arte, esperanza y solidaridad activa

En esta oportunidad, la bienvenida a las festividades decembrinas estará impregnada de compromiso social y empatía. A la entrada del Galpón 17, la compañía estará recibiendo donativos de productos alimenticios y de higiene personal para bebés y niños pequeños.

“Los insumos recolectados serán entregados directamente a las niñas y niños de las comunidades de La Guaira, con quienes hemos realizado intervenciones artísticas y de acompañamiento en los meses posteriores al doble terremoto vivido en el país”, expresa Carmen Violeta Pérez, directora general de Imagiro Danza. Con esta iniciativa, la compañía busca invitar a las familias a recibir la Navidad promoviendo la solidaridad, el afecto y la memoria viva hacia la infancia afectada por el desastre natural.

Entradas a la venta Ya está activa la boletería para disfrutar de “Dancemos la carta al Niño Jesús” a través del WhatsApp 0414 2696462 y de la cuenta de Instagram @Imagiro_danza. Las entradas también se podrán adquirir el mismo día del evento a partir de las 2:30 pm en el Centro de Arte Los Galpones. Este icónico espacio cultural es ideal para el encuentro y disfrute de las familias caraqueñas, con jardines, salas de exposición, restaurantes, librerías y estacionamiento gratuito.

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