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La operatividad de una cancha deportiva en sectores populares de Caracas trasciende la simple práctica física; funciona como un centro de gravedad social que genera una competencia sana.

La construcción de estos espacios funciona como una microeconomía interna que beneficia a las familias del sector.

Alrededor de una cancha operativa surgen pequeños emprendimientos de hidratación, venta de comidas, helados,dulces o bebidas alcohólicas que funcionan para cuando haya campeonatos.

Los consejos comunales ahora establecen cuotas mínimas de uso para eventos externos, reinvirtiendo esos fondos en la iluminación para las jornadas nocturnas.

Barrera contra el vandalismo

El impacto psicológico en la infancia resulta invaluable para el desarrollo de la zona popular.

Un niño que crece viendo una cancha impecable y organizada desarrolla una estructura mental basada en el respeto a las reglas y el trabajo en equipo.

Además, estas instalaciones proporcionan un entorno adecuado para el perfeccionamiento técnico de atletas locales.

De hecho, estudios y psicólogos señalan que el tener donde hacer deporte enseña a tolerar la frustración y a negociar conflictos sin recurrir a la violencia física.

En canchas renovadas como las cernanas a la zona F del 23 de Enero, los entrenadores de los equipos formados, hacen que usar la cancha sea un incentivo para el rendimiento escolar.

Si el joven no asiste a clases o reprueba materias, pierde su puesto en el equipo titular.

Además, las canchas sirven como puntos de encuentro para las asambleas ciudadanas y jornadas de vacunación.

La operatividad deportiva atrae a las marcas de consumo masivo, que ven en estos torneos una oportunidad de mercadeo directo, donde incluso llegan cazatalentos.

Al cierre de 2025 y primer trimestre de 2026, la Alcaldía de Caracas reportan exactamente 1.800 espacios deportivos recuperados.

El ministro para la Juventud añade que el gobierno de Caracas y los ministros trabajan en conjunto para garantizar el funcionamiento de las áreas deportivas.

"Vamos a seguir mejorando las condiciones estructurales del deporte en la ciudad", señala.

Para que una cancha represente una verdadera alternativa al ocio negativo, debe funcionar después de las seis de la tarde, que es cuando los jóvenes regresan de sus instituciones educativas.

En última instancia, una cancha operativa es la herramienta más barata y eficiente para la pacificación de las zonas populares.

Solo es cuestión de que las mismas comunidades y jefes de calle se encarguen de realizar una recolecta para pintar cuando sea necesario y para que las canchas se mantengan en uso y sean llamativas.

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