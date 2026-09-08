Reabren tramo ferroviario entre Chivacoa y Barquisimeto: conozca la tarifa y los horarios del servicio

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Las autoridades nacionales y regionales anunciaron este lunes el reinicio de las operaciones del tren que conecta la localidad de Chivacoa, en el estado Yaracuy, con Barquisimeto, capital del estado Lara.

El plan de reactivación del Sistema Ferroviario Centro-Occidental "Simón Bolívar" se ejecutó mediante un esfuerzo conjunto entre la Gobernación de Yaracuy y el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), ofreciendo una opción de traslado alternativa para la población de ambas entidades.

El recorrido abarca un trayecto de 33 kilómetros que cuenta con tres estaciones ubicadas en territorio yaracuyano y dos en el estado Lara.

Las salidas desde la estación de Chivacoa están programadas a las 5:10 de la mañana, contemplando paradas intermedias en las poblaciones de Sabana de Parra y Yaritagua antes de culminar el trayecto en la capital larense.

El viaje completo tiene una duración estimada de 90 minutos y la tarifa del pasaje quedó establecida en 90 bolívares por usuario.

Capacidad operativa e impacto socioeconómico

El presidente del IFE, Claudio Farías, precisó que en esta primera fase de reacondicionamiento el sistema tiene capacidad para trasladar a 300 personas de manera diaria.

Asimismo, desde la Gobernación de Yaracuy destacaron que la puesta en marcha de la vía férrea busca garantizar una alternativa de transporte eficiente, económica y segura para dinamizar la actividad comercial y laboral entre los estados Lara y Yaracuy.