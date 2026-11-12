Inmunización

Realizarán jornada de vacunación en el Hospital Dr. Domingo Luciani: fecha y hora

Invitan a los pacientes, personal y todo el interesado en completar su esquema de vacunas 

Por Maria Isabel Rangel
Jueves, 12 de noviembre de 2026 a las 03:40 pm
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Realizarán jornada de vacunación en el Hospital Dr. Domingo Luciani: fecha y hora
Referencial

El Hospital Dr. Domingo Luciani informó a través de sus redes sociales que realizarán una jornada de vacunación en sus espacios.

Pacientes y personal recibirán la vacuna de toxoide tetánico

¿Cuándo será?

En una publicación de Instagram, se informó que la jornada comenzará el lunes 16 de noviembre hasta el viernes 20 de noviembre en Planta Baja, específicamente en el Área de Inmunización. 

El horario de atención será de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.

¿Para que es esta vacuna?

El toxoide tetánico es una vacuna que sirve para prevenir el tétanos, una enfermedad grave y potencialmente mortal causada por la bacteria Clostridium tetani.

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