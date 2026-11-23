En días recientes, la reconocida panadería y pastelería ABADÍA, ubicada en Las Mercedes, municipio Baruta, cerró sus puertas al público.

Este local comercial ubicado justo al lado del centro comercial Paseo Las Mercedes, era punto de referencia en la zona. Destacaba por sus servicios de panadería, pastelería, cafetería y restaurante.

En redes sociales los internautas hicieron algunos señalamientos al conocer la noticia del cierre. Según los comentarios, los productos en esta panadería eran "muy caros", además de la "mala atención".

"Demasiado había durado, esos precios no eran normales", se lee en uno de los post.

"Hace tiempo fue desplazada por el mal trato a sus clientes y sus precios altos", expresó otro internauta.

Extraoficialmente se conoció que una empresa del sector salud habría adquirido el local.

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