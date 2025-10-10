Regalo Fatal: advierten del riesgo de motocicletas en manos de menores

Suscríbete a nuestros canales

Padres y tutores a menudo facilitan o regalan estos vehículos de dos ruedas, sin considerar la normativa vigente ni las graves consecuencias.

Permitir que un menor de edad tome el manillar no solo expone su vida, sino que también convierte a los responsables en infractores directos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNA) y la Ley de Tránsito Terrestre.

Las consecuencias no radica solo en la falta de experiencia, sino en la vulnerabilidad inherente de las motos y la ausencia de formación vial de los menores.

Riesgo exponencial

Lilian Romero, experta en comportamiento vial y directora de Asotránsito, explica que el Intt no está emitiendo licencia para menores "al dar motos a un menor de edad lo está poniendo en riesgo".

La colisión con un vehículo o un objeto fijo generalmente resulta en lesiones graves o fatales para el motorizado, que solo cuenta con el casco como defensa.

Cuando el conductor es un adolescente, la probabilidad de siniestro se dispara, "La inmadurez en la toma de decisiones, la propensión al exceso de velocidad y la falta de conciencia del riesgo aumentan drásticamente la tasa de accidentes" explica.

Aunque la Ley de Tránsito contempla la posibilidad de otorgar licencias de segundo grado, tipo "A" (únicamente para motos) para jóvenes de 16 a 18 años de edad, esta licencia requiere el permiso expreso de los padres.

La entrega de una moto a un menor sin supervisión ni licencia, bajo la figura de un regalo o herramienta de movilización, "se puede considerar como un asalto al menor porque a la hora de un accidente ellos reciben los peores golpes", señala.

El llamado a la conciencia

La legislación sobre el traslado de personas en motos prohíbe llevar a menores de diez años como pasajeros, una norma que a menudo se ignora y que conlleva multas sustanciales.

No obstante, el problema se agrava cuando el menor conduce el vehículo "Los padres debemos velar porque nuestros hijos no conduzcan motos".

Es crucial dejar de vender cascos Sandoval de baja calidad y promover el uso de cascos integrales que ofrecen verdadera protección.

"Se necesitan programas educativos viales obligatorios y una revisión continua de la Ley que se ajuste a la realidad actual, los niños que han perdido la vida por manejar se pudo haber evitado si conocieran la ley", comenta la experta.

Romero incita a que los padres deben entender que la motocicleta no es un juguete, sino una herramienta que exige madurez, licencia y conocimiento de las normas y educación desde casa.

Explica que los adolescentes no tienen la visión periférica desarrollada como un adulto de 18 años en adelante, "muchos creen que manejar moto es solo acelerar y ya", señala.

La vida de un adolescente no tiene precio; ni un regalo ni la comodidad justifican el riesgo de una tragedia en la vía.

