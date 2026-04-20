Vialidad

Restricción de paso en algunas calles de Baruta para el 22 de abril: detalles

Por Robert Lobo
Lunes, 20 de abril de 2026 a las 02:57 pm
La Alcaldía de Baruta informó que, debido a la segunda edición de la Carrera Match&Run, en Las Mercedes, el miércoles 22 de abril se realizarán cierres viales en diversos sectores del municipio a partir de las 8:30 p.m.

Calles afectadas
• Calle Londres 
• Calle Mucuchíes
• Av. Nicolás Copérnico 
• Av. La Trinidad 
• Av. Roraima 
• Av. Lomas Altas 
• Av. Kernal Ataturk 
• Av. Intercomunal 
• Av. Orinoco

