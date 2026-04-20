Restricción de paso en algunas calles de Baruta para el 22 de abril: detalles

La Alcaldía de Baruta informó que, debido a la segunda edición de la Carrera Match&Run, en Las Mercedes, el miércoles 22 de abril se realizarán cierres viales en diversos sectores del municipio a partir de las 8:30 p.m.
Calles afectadas
• Calle Londres
• Calle Mucuchíes
• Av. Nicolás Copérnico
• Av. La Trinidad
• Av. Roraima
• Av. Lomas Altas
• Av. Kernal Ataturk
• Av. Intercomunal
• Av. Orinoco
También puede visitar nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube