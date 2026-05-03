Restringida Troncal 2 de Mérida: lluvias causaron derrumbe

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Las intensas precipitaciones registradas recientemente en la entidad andina han generado importantes restricciones de vialidad en el municipio Antonio Pinto Salinas, debido a diversos derrumbes y al colapso parcial de la carretera Local 002.

​El alcalde de la jurisdicción, Eduar Rojas, informó que cuadrillas de trabajadores se encuentran desplegadas ejecutando labores de despeje y limpieza en dos puntos críticos detectados en la mencionada arteria vial.

Estos trabajos cuentan con el apoyo técnico de la Secretaría para la Transformación de la Ciudad Humana, que ha dispuesto maquinaria pesada para agilizar la remoción de sedimentos.

​Una de las situaciones más complejas se presenta en el sector Carabanchel, donde la calzada cedió ante la fuerza de las lluvias.

Al respecto, el mandatario local aseguró que para este lunes continuarán las jornadas de limpieza y que, tras una inspección técnica, se ha determinado la construcción de una variante para restablecer el tránsito de forma segura.

​La inestabilidad climática también ha dejado secuelas en el municipio Libertador. En diversos sectores de la capital merideña se reportaron daños materiales y la interrupción del servicio de agua potable, afectando el desarrollo normal de las actividades cotidianas.

Las autoridades regionales mantienen el monitoreo constante en las zonas de mayor riesgo para atender cualquier eventualidad.