Retos virales en redes sociales: esto hacen los niños y adolescentes por aprobación de extraños

Suscríbete a nuestros canales

Expertos en salud mental Venezuela alertan sobre el repunte de "desafíos" en plataformas como TikTok e Instagram, donde menores de edad realizan actos de alto riesgo para ganar notoriedad digital.

Estos juegos, que van desde la asfixia inducida hasta el consumo de sustancias peligrosas, ya registran ingresos en salas de emergencia de la capital por traumatismos severos, intoxicaciones y crisis de pánico.

Los psicólogos advierten que la necesidad de pertenencia al grupo, sumada a la inmadurez del lóbulo frontal en los adolescentes, convierte a los celulares en una herramienta de riesgo mortal si no existe un acompañamiento parental activo y preventivo.

El cerebro adolescente frente al "Like"

Los retos más actuales que circulan incluyen el "Chroming", que consiste en inhalar vapores de pinturas o solventes para obtener un efecto alucinógeno rápido.

El "Blackout Challenge" o juego de la asfixia, es uno de los más viejos pero se sigue practicando, donde el joven interrumpe el flujo de oxígeno hasta perder el conocimiento.

La especialista en psicología infantil Martina Alvarado, explica que los niños "ignoran por completo las secuelas neurológicas permanentes que genera la falta de oxígeno en el cerebro solo por pertenecer a un grupo".

La rapidez con la que el algoritmo difunde estos videos impide que las autoridades de las plataformas actúen a tiempo para bajarlos antes de que se vuelvan tendencia.

otros de los "retos" más virales son:

Hot gum: consumo rápio de alimentos muy calientes o picantes, se deriva de los muckbangs o personas que comen grandes cantidades de comida.

Plastic eating: propone masticar comida a través de un film transparente para sentir el sabor y escupirla sin ingerir calorías.

48 horas: consiste en irte de casa por 48 horas sin avisarle a nadie, el objetivo es generar la mayor preocupación posible y sumar puntos por reacciones.

¿Por que triunfan estos desafios entre niños y adolescentes?

Alvarado explica que los retos virales tienen tanto éxito entre los adolescentes porque su cerebro todavía está en desarrollo, algo que les hace ser más impulsivos.

"Las redes sociales y la dictadura del like induce a los jóvenes a actuar así para sentirse aceptados por los demás, sobretodo si son grupos o personas populares", comenta.

Existen retos peligrosos surgidos de series o películas de televisión como Bird Box, en el que anima a los menores a realizar tareas como cocinar o jugar con los ojos vendados.

"Un niño que observa diariamente a otros lanzarse de lugares altos o ingerir químicos comienza a percibir estas acciones como conductas normales de diversión".

Los padres piensan que al quitarles el celular los están protegiendo, pero en realidad genera el efecto contrario porque ellos pueden buscar a manera de hacer esos retos a sus espaldas.

"El uso de herramientas de control parental resulta indispensable, pero no debe ser la única medida".

Hay aplicaciones que limitan el uso del celular y filtran contenidos que sugieren retos peligrosos. Es importante reca actividades fuera de casa para que no generen dependencia.

Cuando un niño se siente exitoso y valorado en el mundo físico por sus habilidades reales, la dependencia de los "likes" disminuye drásticamente

El Código de Ética de la IA y las regulaciones digitales que avanzan en el país también buscan presionar a las plataformas para que sus algoritmos sean menos adictivos y más seguros.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube