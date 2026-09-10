"Se trata de hacer apartamentos totalmente nuevos": entregan alrededor de 50 viviendas reparadas en Chacao

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A dos meses y medio del doble terremoto, y a mes y medio de haber arrancado el programa "Trabajamos para que vuelvas a casa", la Alcaldía de Chacao anunció que han entregado, totalmente rehabilitados, alrededor de 50 apartamentos.

Estos inmuebles son de adultos mayores de 65 años, quienes forman parte del grupo de prioridad y podrán regresar a sus apartamentos luego de varios meses viviendo en habitaciones de hotel.

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, en un recorrido junto a la prensa compartió que desde el inicio del plan, que se lleva a cabo con los recursos municipales, han reparado 50 apartamentos a los cuales sus propietarios ya pueden volver.

José Félix Lara / 2001

También explicó que estas reparaciones equivalen a casi 3 millones de dólares. Se trata de 1.528 apartamentos a reparar en la primera fase y más de 5 mil inmuebles afectados en todo el municipio.

Durante el recorrido por la zona de Los Palos Grandes, Duque visitó en compañía de los medios de comunicación los edificios Vista Hermosa, Deco, Río de Plata y Esmeralda. Este último fue catalogado inicialmente con etiqueta roja y luego de reforzar dos columnas con acero ahora cuenta con etiqueta amarilla.

Cada apartamento también pasó por un censo para determinar la gravedad de los años, que también te catalogaron como amarillo o rojo.

Gran parte de los inmuebles sufrieron el colapso total de sus paredes por lo que al momento de comenzar con los trabajos eran de un solo ambiente. "Es un trabajo de hacer un apartamento totalmente nuevo", expresó Gustavo Duque.

José Félix Lara / 2001

Se espera que más familias recuperen sus apartamentos entre una y dos semanas.

Levantamiento de escombros

El alcalde Duque comentó que se extraen cientos de toneladas de escombros al día de cada edificio en reparación. Para poder depositar los desechos, requieren movilizar unos 20 camiones de escombros diariamente. Sin embargo, actualmente solo cuentan con un solo camión por lo que esperan más recursos

"Ojalá tengamos pronto más camiones para poder mantener no solamente las reparaciones, sino la limpieza de nuestras calles y poder avanzar", agregó el mandatario municipal.

Cabe destacar que el financiamiento del programa se ha ejecutado hasta el momento de manera íntegra con fondos del presupuesto municipal gracias a los adelantos de los contribuyentes, y al igual que la intervención de la Comisión Presidencial en inmuebles específicos del municipio.

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