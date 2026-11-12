​Sector maderero ofrece casas modulares de rápida instalación para familias afectadas por sismos en La Guaira

La Cámara Venezolana de la Madera planteó al Gobierno nacional la utilización de estructuras habitacionales prefabricadas para reubicar a las personas afectadas en el litoral guaireño.

​Según lo reseñado por Fedecámaras Radio, el líder gremial Nepalí Fernández explicó que esta tipología constructiva destaca por su ligereza estructural, lo que incrementa su capacidad sismorresistente, y por ofrecer ambientes interiores con mejores condiciones térmicas frente al clima cálido.

​El proyecto habitacional es evaluado de manera conjunta entre el sector industrial maderero y el Ministerio de Hábitat y Vivienda, bajo un esquema de diseño modular que prioriza la velocidad de ejecución.

​Al respecto, Fernández detalló el alcance de la propuesta oficial: "Desde la Cámara Venezolana de la Madera, en conjunto con el Ministerio de Hábitat y Vivienda, trabajamos en el diseño de un sistema constructivo prefabricado y modular en madera. Estas casas se podrían armar en una semana para los damnificados de La Guaira".

​El dirigente gremial enfatizó que los recientes movimientos telúricos evidencian la necesidad de transformar los esquemas de ingeniería civil en el país, incorporando materiales alternativos idóneos para cada zona geográfica.

​Origen forestal y manejo sustentable

​Ante posibles reservas ecológicas sobre el uso masivo de este material, el titular de la cámara empresarial aclaró que la materia prima no proviene de la tala indiscriminada de bosques naturales, sino de plantaciones comerciales debidamente planificadas.

​"La mayor parte proviene de este segundo tipo. Estamos hablando de zonas donde alguien invirtió capital y sembró 10.000, 80.000 o 100.000 árboles para poderlos aprovechar dentro de 20 años", puntualizó Fernández.

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