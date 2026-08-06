Servicio Público: Mireya Parra necesita apoyo para ponerse una prótesis valvular

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La señora Mireya Parra es una mujer de 84 años de edad, quien se encuentra atravesando una fuerte dificultad de salud y requiere ayuda para ponerse una válvula aórtica.

Fue diagnosticada en 2022 de estenosis aórtica leve, sin embargo, en julio de este año sufrió una infección respiratoria y la enfermedad evolucionó, por lo que ahora es severa, además padece de artritis reumatoidea y de arritmia cardíaca.

Ayuda para Mireya Parra

Desde el mes de julio, la señora Parra sufrió una infección respiratoria y tras diversos estudios, encontraron líquido en los pulmones, luego fue remitida al cardiólogo, quien observó que la estenosis aórtica ahora es severa.

Esto es una calcificación en la válvula aórtica, lo que obstruyen el paso de la sangre y causa insuficiencia cardíaca, agotamiento excesivo, dificultad para respirar y líquido en los pulmones.

Actualmente su sistema inmune está bastante inmunosuprimido, por lo que requiere un procedimiento llamado TAVI (implante transcateter de válvula aórtica), que es ponerse una protesis valvular por medio de un catéter femoral sin necesidad de realizar una operación a corazón abierto, que está contraindicado para personas de la tercera edad.

Ayuda económica

Para la señora Parra y sus familiares ya los gastos en estudios médicos, consultas y tratamientos ya superan su presupuesto, por lo que se encuentran en la necesidad de pedir la ayuda de quienes estén en la posibilidad y disposición de hacerlo.

Para ello, la familia dispuso los siguientes datos bancarios y así todos aquellos que puedan colaborar, lo hagan y así ponerle la prótesis a la señora Mireya Parra:

Carlos Sánchez (hijo)

10.334.618

Banesco

0424-2320297

Adriana Sánchez (hija)

6.930.818

Banplus

0412-3825402

Sara Sánchez (hija)

saracsanchezp@hotmail.com

Zelle

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