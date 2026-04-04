Terminales terrestres: estos son los lugares a donde iran los venezolanos por el asueto de Semana Santa 2026

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Los principales terminales terrestres de Caracas registran desde tempranas horas una afluencia de pasajeros que buscan trasladarse hacia el interior del país con motivo de la Semana Santa.

El personal de las taquillas de venta reporta que los usuarios hacen filas desde la madrugada para conseguir pasajes hacia los estados más distantes del territorio nacional.

Los destinos playeros y las ciudades con fuerte tradición religiosa acaparan la preferencia de los usuarios que abandonan la capital para buscar un descanso de la rutina laboral o para reencontrarse con sus familiares.

Destinos más visitados

El Terminal de Oriente se enfoca en los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre y Bolívar.

Los mostradores de venta de las líneas que cubren las rutas hacia Puerto La Cruz y Cumaná agotan sus cupos regulares antes del mediodía, lo que hace que las personas agarren cupos para el horario de la tarde que sale a las 6:00pm.

La ciudadana Andrea Sánchez señala que irá a Carúpano “para pasar Semana Santa por allá y recibir mejor el calor que hace, y también visitar a mis familiares”.

Los pasajeros expresan que prefieren viajar a inicios de semana para poder disfrutar de más días y evitar el congestionamiento.

El costo del pasaje está en $ 23, mientras que para las personas con discapacidad y niños, solo pagan la mitad del precio.

Luis Estrella señala que a pesar de que ha visitado otros destinos turísticos, le gusta más ir a Carúpano

En el Terminal de La Bandera la mayoría decide irse para estado Falcón y las ciudades del estado Lara.

Hay otros que desean participar en las procesiones y actos litúrgicos propios de la región larense y deciden irse a Barquisimeto.

Sin embargo, las líneas de transporte que cubren la ruta hacia los Andes también agotan sus cupos en el horario matutino, pero muchos otros prefieren el horario nocturno por mayor comodidad.

Juan Carlos trabaja en la taquilla del terminal Flamingo, ubicado en las cercanía del Parque del este, comenta que “las personas compran sus pasajes antes y vienen a partir de las 3:00pm para esperar el transporte, la mayoría este año viajan a San Cristobal”.

Las unidades tipo “Encava” cargan pasajeros de forma continua hacia Maracay y Valencia, y sirven también como conexión para quienes se dirigen a las costas de Ocumare de la Costa o Puerto Cabello.

Recomendaciones

Se recomienda adquirir pasajes únicamente por la taquilla oficial de las líneas debidamente registradas, evitando a los gestores informales que operan en las afueras de las instalaciones.

Estos revendedores suelen ofrecer pasajes a precios especulativos.

En el caso de los viajes con menores de edad, se recomienda presentar la cédula o partida de nacimiento para los puntos de control.

Si el menor viaja con un solo padre o con un tercero, el representante debe tramitar previamente el permiso de viaje correspondiente en las oficinas del registro civil.

Para las personas que viajan a las regiones andinas u orientales de larga distancia, se recomienda mantener una hidratación adecuada y llevar medicamentos básicos para el mareo o la tensión arterial

La movilización terrestre de esta Semana Santa demuestra la fuerte tradición del venezolano de buscar el reencuentro familiar y el descanso durante los días mayores de la fe católica.

Los terminales de Caracas proyectan mantener este ritmo de salidas masivas durante las próximas 48 horas.

Preparándose también para el operativo de rutas religiosas del retorno que iniciará el próximo domingo de Resurrección del Nazareno, lo que impulsa la economía local de cada estado.

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