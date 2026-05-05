Tramo de carretera La Yaguara - El Junquito estará cerrada: fechas y horarios

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Transporte anunció el pasado 23 de abril, el comienzo de los trabajos de rehabilitación del asfalto en la carretera La Yaguara - El Junquito, como parte del plan de mantenimiento y bienestar vial.

Tramo cerrado desde este 5 de mayo

Como parte de estas reparaciones, el ministerio detalló que, entre los días 5 y 8 de mayo, estos trabajos se realizarán entre los kilómetros 9 y 13 en ambos sentidos, por lo que dicho tramo permanecerá cerrado.

Las labores serán en horario corrido de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. Se recomienda tomar previsiones y buscar rutas alternas.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube