Turismo religioso: estos son los siete templos a visitar en Nueva Esparta

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La Diócesis de Margarita y la Gobernación del estado Nueva Esparta activan este año un despliegue especial de seguridad y transporte para garantizar el tradicional recorrido de los siete templos durante el Jueves y Viernes Santo.

Esta manifestación de fe simboliza el acompañamiento de Jesús desde el Huerto de los Olivos hasta el Calvario.

Lo que atrae a miles de residentes y turistas que ven en la arquitectura colonial de la isla, un escenario único para la reflexión.

Puntos claves del peregrinaje insular

Los templos de La Asunción, Santa Ana y El Valle del Espíritu Santo encabezan la lista de paradas obligatorias debido a su importancia jerárquica.

Los párrocos de cada zona preparan estaciones de hidratación y áreas de descanso, anticipando una afluencia de personas superior a la de años anteriores.

Los funcionarios custodian cada una de las iglesias seleccionadas, estableciendo perímetros peatonales para evitar el congestionamiento vehicular en los cascos históricos.

Estas son las siete iglesias a visitar el miercoles y jueves santo 2026:

Los vendedores de artesanías, dulces tradicionales como el piñonate y el dulce de lechosa, y las tejedoras de sombreros de cogollo ven en esta tradición su principal fuente de ingresos del trimestre.

Además, no solo beneficia a los vendedores sino también al sector hotelero, hostales y restaurantes que ofrecen gastronomía típica como el pastel de chucho y los pescados frescos.

Busmargaritave del ministerio de transporte, activó a través de sus redes sociales la "Ruta Semana Santa 2026" en la que ofrece a los turistas el viaje de visitar los siete templos.

La entrada es de $ 5 o al Cambio a Tasa del BCV, la salida es a las 8:00am en el terminal de Porlamar. Se recomienda llevar ropa cómoda y clara debido a los rayos del sol.

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